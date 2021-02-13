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【遊戲驛站GME】反制散戶狙擊華爾街？基金高薪招資深Reddit網民

環球社會熱點 12:11 2021/02/13

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在美國著名論壇Reddit上的WallStreetBets群組號召下，美國散戶一呼百應，齊齊買爆美股遊戲驛站GameStop（GME），成功挾爆沽空大戶。面對號稱要打倒霸權的網民來勢洶洶，華爾街的應對方法，就是邀請對方加入自己陣營。據報有基金主動與WallStreetBets用戶接觸，聘請加入團隊，助找出下一隻GameStop，月入20萬美元（約156萬港元），另設花紅。

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主要以演算法及程式交易的基金公司Cindicator Capital在平台網站LinkedIn上，公開招攬Reddit網民，擔入情緒交易員（Sentiment trader）職位，月入20萬美元（約156萬港元），並另設花紅。

未知Cindicator是認真請人抑或只是開玩笑，因部分職位要求相當特別，申請人須在WallStreetBets群組中，至少有1年活躍經驗，以及論壇積分（goodwill karma points）至少達1000分，對熟悉惡搞圖片（meme）及有幽默感亦加分。

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至於學歷方面，Cindicator更加寫明，在經濟學或金融學領域受過高等教育的話，反而不合資格，主因不希望其見解受主流金融做法干擾，但求職者應對機會率有認識，並對金融世界語言及運作機制有深入了解。

責任編輯：林建忠

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