股神持股卡夫亨氏 落實33億美元 出售紳士牌食品業務

股神巴菲特持有的全球大型食品公司卡夫亨氏(美:KHC),落實以33.5億美元，出售具有百年歷史的紳士牌(Planters)食品業務，出售予美國同業Hormel Food(美:HRL)。卡夫昨晚收報35.39美元跌0.4%。

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紳士牌主要產品包括花生，果仁，芝士球等零食。至於買家Hormel Food, 則是Skippy花生醬的生產商。無獨有偶，Skippy業務亦由Hormel於2013年從聯合利華收購。

銷售成績落後同業，令卡夫近年多次出售業務。公司同時公布季度和全年業績, 上季多賺4.3倍至10.6億美元，以全年計則少賺81%至3.5億美元。

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