【彈劾特朗普】「特朗普令大家失望」舊部黑莉也割席

▲ 【彈劾特朗普】「特朗普令大家失望」美駐聯合國前大使黑莉也割席（資料圖片）

遭國會彈劾的美國前總統特朗普（Donald Trump），在共和黨內似乎眾叛親離。曾在特朗普政府擔任美國駐聯合國大使的黑莉（Nikki Haley），發表措辭強硬言論，指特朗普令人失望，並稱特朗普對待前副總統彭斯這個忠誠朋友的做法，令人厭惡。

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黑莉接受美國政治新聞網站Politico訪問，大力抨擊特朗普，直言大家必須明白到，特朗普讓大家失望了（let us down），特朗普做了不應做的事。

黑莉又提到特朗普在國會衝突前一場集會中，對自己的副手彭斯（Mike Pence）加以攻擊，形容以彭斯對特朗普的忠誠及他們之間的友誼，特朗普竟這樣做，令人厭惡。她並形容，憤怒（angry）這個詞語亦不足以形容她對此的感受。

黑莉又形容，特朗普擁有非常大的言論影響力（a big bully pulpit），故應該對此負起責任。

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她稱明白人們仍很愛特朗普，這種愛仍很強烈，不會突然消失，她亦不希望共和黨走回頭路，回復到特朗普當選前的狀態。她強調，必須保留特朗普建立的好東西，壞的則移除。

黑莉被視為共和黨新星，有機會在2024年參選總統。近期動作頻繁，上月才成立政治組織，劍指2022年中期選舉，助保守派候選人重奪國會。

責任編輯：林建忠