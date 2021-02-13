  • 23°C
香港時間 : 2021213日 (六) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奈雪的茶遞交上市申請 去年首3季蝕2700萬人幣 計劃今明兩年開逾600間新店

股樓投資 15:45 2021/02/13

分享：

內地連鎖茶飲店奈雪的茶，日前向港交所遞交上市申請。資料顯示，奈雪的茶截至9月的去年首3季，奈雪的茶錄2751萬元人民幣虧損，較2019年的387萬元人民幣虧損。

【超人出手】李嘉誠轉讓ZOOM 1.6%股份 部份給予李澤楷　手上持股市值仍近650億  詳情請看[下一頁]

截至去年首3季，奈雪的茶開設共422間分店，除了內地61個城市，也在香港山頂和日本大阪開設分店。市傳奈雪的茶集資39億元，在最新文件中，奈雪的茶表示集資用途包括擴大分店網絡和加強營運數碼化以提升效率。公司計劃，今明兩年分別在一線和新一線城市，開設300間和350間茶飲店，即共650間新店。

奈雪的茶主要對手之一喜茶，近日亦傳出有意在3月申請在港上市。目前本港的茶飲股，包括代理天仁茗茶的賓仕國際(01705)。

[延伸閱讀] 【美團3690】美團成鼠年藍籌王 獲滙證看好執行能力 上調目標價四成至550元  詳情請看[下一頁]

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

經濟

上一篇文章

【大戶動向】高瓴資本去年四季度美股持倉曝光 建倉蘋果 「美國版美團」DoorDash 邊5隻中概股係最大持倉?

下一篇文章

【樓市現象】新春置業氣氛旺買家更豪爽 搵樓多時用家見「啱價」 即斥720萬買港灣豪庭2房過新年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【券商報告】 如何幫利是錢增值？8隻牛年超旺利是股
【券商報告】 如何幫利是錢增值？8隻牛年超旺利是股
【網民熱話】自從買了美股 發現付首期其實不難　網民：美股傻的都賺錢
【網民熱話】自從買了美股 發現付首期其實不難　網民：美股傻的都賺錢
比特幣狂升背後 報告揭幕後投資者分布
比特幣狂升背後 報告揭幕後投資者分布
【低水筍盤】西貢村屋山景3房劈價近12%沽 買家「6球幾」進駐「香港後花園」 呎價唔使1萬
【低水筍盤】西貢村屋山景3房劈價近12%沽 買家「6球幾」進駐「香港後花園」 呎價唔使1萬
【網民熱話】女友要求新年封6600元利市給她父母 網民：新的一年 換女友正是時候
【網民熱話】女友要求新年封6600元利市給她父母 網民：新的一年 換女友正是時候
【大行報告】摩通指洛鉬在電動車產業鏈大落後　大升目標價逾五成予「增持」評級
【大行報告】摩通指洛鉬在電動車產業鏈大落後　大升目標價逾五成予「增持」評級