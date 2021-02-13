奈雪的茶遞交上市申請 去年首3季蝕2700萬人幣 計劃今明兩年開逾600間新店

內地連鎖茶飲店奈雪的茶，日前向港交所遞交上市申請。資料顯示，奈雪的茶截至9月的去年首3季，奈雪的茶錄2751萬元人民幣虧損，較2019年的387萬元人民幣虧損。

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截至去年首3季，奈雪的茶開設共422間分店，除了內地61個城市，也在香港山頂和日本大阪開設分店。市傳奈雪的茶集資39億元，在最新文件中，奈雪的茶表示集資用途包括擴大分店網絡和加強營運數碼化以提升效率。公司計劃，今明兩年分別在一線和新一線城市，開設300間和350間茶飲店，即共650間新店。

奈雪的茶主要對手之一喜茶，近日亦傳出有意在3月申請在港上市。目前本港的茶飲股，包括代理天仁茗茶的賓仕國際(01705)。

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