迪士尼上季錄盈利勝預期 Disney+付費用户增至近億名

迪士尼(美:DIS)主題公園業務雖受疫情影響，惟憑着串流媒體業務收益上漲，公司上季錄得1700萬美元盈利，較市場原先預期錄得虧損為佳。迪士尼上日跌1.7%,報187.67美元。

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迪士尼在去年推出串流平台Disney+時曾訂立四年計劃，目標是訂戶人數在2024年達到2.3億至2.6億用戶。截至去年12月，Disney+付費用户增至9490萬名用户，高於較早前公司披露的8680萬名。估計由 The Mandaloria和靈魂奇遇記等作品推動。串流媒體業務增73%至35億美元。

然而，受香港，巴黎和加州樂園關閉影响，主題公園業務按年跌53%至35億美元。因此集團上季雖錄1700萬美元盈利, 仍較去年同期降99%。

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