微軟傳一度洽購 社交平台Pinterest 惟未達共識遭拒

美國科網巨頭微軟(美:MSFT)繼早年收購Linkedln後，有外媒消息指，該公司近月再傳和社交平台Pintetest(美:PINS)洽談，希望把對方收歸旗下，擴大社交平台業務。惟最新消息指，由於雙方未達共識，談判經已中止。

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Pinterest每月活躍用戶於去年第四季躍升37%至4.59億。目前該平台最新市值為528億美元,遠高於微軟2016年收購Linkedln時的262億美元作價。

Pinterest以拼圖式介面，供用家分享個人興趣相關內容。目前整體流量僅次於Facebook,Youtube,Twitter和俄羅斯社交平台VKontakte。

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