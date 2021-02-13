[TESLA] 被揭存質量問題 Tesla遭德國當局要求 全球回收逾萬部Model X

電動車生產商TESLA(美:TSLA)再被要求回收所出產汽車。德國汽車管理局日前指，Tesla 於2015年和2016年出產的部分Model X 汽車，由於出現車身壓條缺陷問題，需在全球回收約12,300部Model X。Tesla全日仍升0.5%報816.12美元。

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而在上月中，美國國家公路交通安全管理局亦曾以安全風險為理由，要求Tesla回收國內約158,000萬部Model S和Model X電動車。管理局指，這批車的觸控屏有失靈問題，影響空調、除霜除霧系統、倒車影像及使用導航等功能，構成撞車風險。

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創辦人馬斯克近期亦承認，公司增產汽車期間兼顧質量上升是困難的事，建議消費者在汽車剛推出，或待該車型產量穩定時才購買。

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