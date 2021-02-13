  • 19°C
香港時間 : 2021215日 (一) 03:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市點睇】 祥益汪敦敬：香港人對樓市太過悲情 有能力用家可入市 樓價上升15%「走唔甩」

股樓投資 12:00 2021/02/13

分享：

2020年鼠年，新冠肺炎令本港經濟陷入低潮，發展商未敢推出全新盤，樓市氣氛也陷一片低迷。但一向被外界視為「樓市大好友」的祥益地產總裁汪敦敬卻堅持看好港樓，於2020 年初已揚言 3 月、4 月時現入市時機，認為住宅市場上升的動力是20 年來最大，他更示範「別人恐懼我貪婪」的功夫，於去年 4 月真金白銀、豪擲 1.26 億元買入尖沙咀名鑄逾2,000平方呎複式單位。眾人看淡港樓時，汪敦敬卻投下信心的一票。

汪敦敬一向是位樓市大好友

【牛年港股】牛年港股例升？ 一文看清過去3次牛年 表現嚇你一跳，詳見【下一頁


疫情持續逾一年，失業率未見頂， 政 府 多 次 預 警 未 來 經 濟 或 更差，令不少有準買家卻步，未敢入市。汪敦敬直指，現在香港出現的問題，就是很多香港人太過悲情，「其實有很多人應該有能力入市，但是蹉跎了入市的時機，這樣令市場的價值出現低估，市場就出現了不買的風險。」他表示，從民生的角度看，本港經濟最差的情況還未完，失業率及結業潮未見谷底。但若從經濟上反映的實況而言，他認為香港經濟最差的情況已經過去。

【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

 

 


「事實上失業率高企及結業潮並未有影響香港的經濟結構，香港一直是開放型，有外有內的經濟結構，現在的樓市未見明顯大升，是由於悲情的出現，如大家不斷持續悲情，而令樓市氣氛持續冷卻，這是不健康的，反正購買力不斷累積。」

「我覺得大家要先搞清楚自己究竟是否合適入市，如果可以準備好風險因素，我覺得有能力的用家是可以入市的。用家應該睇自己的能力，不是睇市來決定是否入市，你應該看清楚悲情在哪裏？你中不中？如中的話當然不要入市，如果跟你沒有關係，不中風險的話，你就是時代的贏家，因此，你要根據你可以承受的風險，作出投資部署。當然，每個人的財政情況不同，有些人不合適入市，如工作不穩定。」

【低水筍盤】西貢村屋山景3房劈價近12%沽 買家「6球幾」進駐「香港後花園」 呎價唔使1萬，詳見【下一頁

他表示，失業率高企及結業潮並未有影響香港的經濟結構，香港一直是開放型，有外有內的經濟結構，現在的樓市未見明顯大升，是由於悲情的出現，如大家不斷持續悲情，而令樓市氣氛持續冷卻，這是不健康的，反正購買力不斷累積。


悲情過後，汪敦敬相信樓價會再升，「我有信心今年樓價將明顯上升，相信樓價較年初上升 10% 至15% 是『走唔甩』，樓價會創歷史新高。今年在疫情下，我相信不少地區的樓價會破頂，最後人們也發覺原來自己看得太悲觀。」

【筍盤推介】 港島藍籌屋苑呎價低水 3房放盤開窗望心曠神怡翠綠景 同類單位最筍啱哂換樓客，詳見【下一頁

有意置業人士又可留意甚麼地區﹖現在是買樓收租好時機嗎﹖汪敦敬的詳細見解，可留意今期《iMoney》封面故事。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

汪敦敬 經濟 失業 發展商 疫情 失業率 尖沙咀 祥益地產 新冠肺炎疫情 收租
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【皆大歡喜】講價個多月無進展　安心過年終成契機　620萬買3房單位
【皆大歡喜】講價個多月無進展　安心過年終成契機　620萬買3房單位
【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車
【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【樓市點睇】樓市將現「大牛市」? 曾淵滄︰「今年通關機會非常大」 籲準買家趁未通關前入市
【樓市點睇】樓市將現「大牛市」? 曾淵滄︰「今年通關機會非常大」 籲準買家趁未通關前入市