【樓市點睇】 祥益汪敦敬：香港人對樓市太過悲情 有能力用家可入市 樓價上升15%「走唔甩」

2020年鼠年，新冠肺炎令本港經濟陷入低潮，發展商未敢推出全新盤，樓市氣氛也陷一片低迷。但一向被外界視為「樓市大好友」的祥益地產總裁汪敦敬卻堅持看好港樓，於2020 年初已揚言 3 月、4 月時現入市時機，認為住宅市場上升的動力是20 年來最大，他更示範「別人恐懼我貪婪」的功夫，於去年 4 月真金白銀、豪擲 1.26 億元買入尖沙咀名鑄逾2,000平方呎複式單位。眾人看淡港樓時，汪敦敬卻投下信心的一票。

▲ 汪敦敬一向是位樓市大好友

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疫情持續逾一年，失業率未見頂， 政 府 多 次 預 警 未 來 經 濟 或 更差，令不少有準買家卻步，未敢入市。汪敦敬直指，現在香港出現的問題，就是很多香港人太過悲情，「其實有很多人應該有能力入市，但是蹉跎了入市的時機，這樣令市場的價值出現低估，市場就出現了不買的風險。」他表示，從民生的角度看，本港經濟最差的情況還未完，失業率及結業潮未見谷底。但若從經濟上反映的實況而言，他認為香港經濟最差的情況已經過去。

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「事實上失業率高企及結業潮並未有影響香港的經濟結構，香港一直是開放型，有外有內的經濟結構，現在的樓市未見明顯大升，是由於悲情的出現，如大家不斷持續悲情，而令樓市氣氛持續冷卻，這是不健康的，反正購買力不斷累積。」

「我覺得大家要先搞清楚自己究竟是否合適入市，如果可以準備好風險因素，我覺得有能力的用家是可以入市的。用家應該睇自己的能力，不是睇市來決定是否入市，你應該看清楚悲情在哪裏？你中不中？如中的話當然不要入市，如果跟你沒有關係，不中風險的話，你就是時代的贏家，因此，你要根據你可以承受的風險，作出投資部署。當然，每個人的財政情況不同，有些人不合適入市，如工作不穩定。」

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他表示，失業率高企及結業潮並未有影響香港的經濟結構，香港一直是開放型，有外有內的經濟結構，現在的樓市未見明顯大升，是由於悲情的出現，如大家不斷持續悲情，而令樓市氣氛持續冷卻，這是不健康的，反正購買力不斷累積。



悲情過後，汪敦敬相信樓價會再升，「我有信心今年樓價將明顯上升，相信樓價較年初上升 10% 至15% 是『走唔甩』，樓價會創歷史新高。今年在疫情下，我相信不少地區的樓價會破頂，最後人們也發覺原來自己看得太悲觀。」

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有意置業人士又可留意甚麼地區﹖現在是買樓收租好時機嗎﹖汪敦敬的詳細見解，可留意今期《iMoney》封面故事。

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記者：陳詠妍