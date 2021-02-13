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【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住

環球政經 12:05 2021/02/13

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不少人也認為酒放得愈久，就會越香，價值也愈高，不少愛酒人士都喜歡在家中擺放老酒珍藏，若是有紀念價值或數量稀少的酒，更有升值潛力。近日一位男網友於臉書群團中表示，父親在十多年前退休時購買了兩甕2008年釀製紀念高粱，好不容易才得到父親許可，趁著新年開來喝，沒想到一拆封後遇上慘況，讓全家人瞬間傻住了。

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近日有網民於台灣面書群組表示，父親10年前退休時，在一家花蓮的酒廠購買了「97年紀念高粱」（即西曆2008年生產的高粱酒），一直放在家中角落。該網民見今年農曆新年將至，心血來潮想品嘗放置了13年的老酒，最後得到父親的答應，「終於等到老爸開口說要喝了」。


怎知一將該甕拿上來，就發現重量相當輕，父親開封後即眉頭一皺，原來甕內空空如也，半滴酒也見不到，僅聞到酒的香氣，讓全家人傻眼。

【網民熱話】貿易公司聘助理陪兩女兒讀書 處理文書工作 周未隨時候命 只有日薪$750？，詳見【下一頁

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該網民強調，整個瓶子都是完整的，沒有裂痕底或破洞，一直靜靜地放在儲藏室。嬝民又指：「沒人偷喝的情況下，究竟是為什麼﹖」又詢問網友封條到底對不對，又指父親當初買時也不可能拆開檢查是否密封。他又無奈地說，家中還有另一甕高粱酒，「現在實在不知道該怎麼處理，你能想像，等了一杯酒等了10年的老爸，今天心情有夠複雜…」。

該貼文曝光後，網友紛紛留言：


「這個故事告訴我們...酒還是趁早喝一喝」


「被甕吸走了，不過這樣拿來醃漬鹹豬肉，很香，不加水直接進去，讓鹽逼出甕吸走的酒出來」


「等了個寂寞」

 

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傳媒引述有行內人表示，由於封蓋是用早期的不良方式封甕，後來發現揮發速度過快，所以從牛年的開始，就改為矽膠封蓋了，但酒廠卻在幾年後才採取補救措施，後來購買到2008年高粱酒的人，在寄存酒銀行後，其後將酒領回家之前，可以讓酒廠磅重，若失酒嚴重（每甕都會有重量紀錄標籤），酒廠會補上原酒，然後也會給一個新型的矽膠封蓋給購買者以供開甕後換上。但已經開封的話，就沒方式補救了。另外該網民提及的第二甕還沒開的酒，也建議先秤重，若是一樣失酒嚴重，就先求救酒廠。

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記者：陳詠妍

退休 農曆新年 開封 台灣

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