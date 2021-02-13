【職場熱話】月薪8萬辛苦工 VS 3萬5輕鬆工點揀？ 網民：後生一定試下8萬開眼界

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【樓市點睇】 祥益汪敦敬：香港人對樓市太過悲情 有能力用家可入市 樓價上升15%「走唔甩」
本港失業率持續攀升，要搵份都不容易，不過有網民在討論區發帖，指代朋友發問，有2份工選擇，一份月薪8萬元但返足6天，兼且壓力很大；另一份工月薪只得3.5萬元，但無壓力、工作環境輕鬆，不知應該點揀。此帖惹來網友熱議，不少網友均表示「後生仔一定揀8萬元那份工，開下眼界」。
發帖的網民表示，第一份工是銷售經理，計埋花紅，每月月薪有8萬元，一星期返足6天，通常要做到晚上8至9點才走，有補假但一定補不足。工作壓力大，每個月都被人捽數，Project所有事情都要自己跟，差不多算頂薪但無升職空間。
至於第二份工，底薪2.9萬元，計晒所有收入月薪有3.5萬元。壓力不大，工作環境輕鬆，但工作沒甚麼挑戰，只是做好本份。五天工作，準時放工，升職前途平穩，行內算緩慢，工作上同一個普通Officer冇分別。
網友大部份均表示會選擇月薪8萬元那份工，表示：
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記者：李兆明