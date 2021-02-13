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【職場熱話】月薪8萬辛苦工 VS 3萬5輕鬆工點揀？ 網民：後生一定試下8萬開眼界

理財智慧 01:59 2021/02/13

分享：

本港失業率持續攀升，要搵份都不容易，不過有網民在討論區發帖，指代朋友發問，有2份工選擇，一份月薪8萬元但返足6天，兼且壓力很大；另一份工月薪只得3.5萬元，但無壓力、工作環境輕鬆，不知應該點揀。此帖惹來網友熱議，不少網友均表示「後生仔一定揀8萬元那份工，開下眼界」。

發帖的網民表示，第一份工是銷售經理，計埋花紅，每月月薪有8萬元，一星期返足6天，通常要做到晚上8至9點才走，有補假但一定補不足。工作壓力大，每個月都被人捽數，Project所有事情都要自己跟，差不多算頂薪但無升職空間。

至於第二份工，底薪2.9萬元，計晒所有收入月薪有3.5萬元。壓力不大，工作環境輕鬆，但工作沒甚麼挑戰，只是做好本份。五天工作，準時放工，升職前途平穩，行內算緩慢，工作上同一個普通Officer冇分別。

網友大部份均表示會選擇月薪8萬元那份工，表示：

  • 8萬元同3.5萬根本係兩個世界，後生一定揀8萬
  • 人一世物一世, 點都打份8萬元開下眼界, 又無規定一定要打一世口既, 真係頂唔順最多quit姐
  • 錢袋落袋先係自己既，8萬元返3個月人工，差唔多等於3.5萬返7個月

其他網友回應：

  • 我正正係80k轉到40k既人，80k 係比你養到車、買到好多野，但六日工作日日收咁夜，你會有時間享受？講句唔好聽，你聽日就死，你得到咩野？最緊要夠洗
  • 屋企唔等錢洗就 hea工，等錢洗就8萬
  • 睇下你追求咩，我就會揀3.5萬， 一嚟夠使，二嚟輕鬆又可以追求其他興趣

【延伸閱讀】2021薪酬趨勢報告 近3成僱主計劃加人工　12大行業加薪幅度全面睇 【見下頁

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記者：李兆明

 

 

 

 

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