英研究：類風濕關節炎藥 可減新冠重症患者死亡風險

新冠肺炎疫情嚴峻，外界憧憬再有新冠疫苗或特效藥面世，以遏制新冠肺炎疫情。英國一項研究發現，一款原本用作治療類風濕關節炎的藥物，有助減低新冠肺炎重症患者的死亡風險。

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牛津大學團隊對羅氏藥廠研發的類風濕關節炎藥Actemra進行研究，安排超過4,000名志願者參與試驗。研究團隊安排其中2,022人接受Actemra靜脈注射，另外2,094人則接受常規治療。在所有志願者當中，約有82%的人同時服用類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）。

研究發現接受Actemra的患者死亡率為29%（596人），而接受常規治療患者的死亡率為34%（33%）。按照上述死亡率計算，每有25名新冠患者接受Actemra治療，就有1人的生命可獲得保障。

研究人員指出如同時接受Actemra及地塞米松治療，需氧氣治療的重症患者死亡風險可降低約三分之一，而需使用呼吸機的重症患者死亡風險更可降低一半。

上述研究屬於初步試驗結果，正送交醫學雜誌作同行評審。

責任編輯：鄭錦玲