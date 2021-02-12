【輝瑞疫苗】英研究指對變種病毒有效 有強烈免疫反應

新冠肺炎變種病毒於全球各地肆虐，外界關注新冠疫苗能否有效遏制新冠肺炎變種病毒。英國一項研究指出，民眾接種兩劑輝瑞（Pfizer）新冠疫苗後，對來自英國及南非的變種病毒都可產生強烈的免疫反應。

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牛津大學病毒學教授詹姆斯（William James）率領團隊進行研究。團隊向曾接種一至兩劑輝瑞疫苗的醫護人員及康復新患者收集血液樣本，並將樣本與數款變種病毒分離物質進行測試，包括於肯特郡及南非發現的兩種變種病毒。

研究發現接種首劑輝瑞疫苗者及康復患者，都對已知變種病毒具有強烈T細胞反應。由於T細胞有助識別刺突蛋白（spike protein）的各個區域，因此接種首劑輝瑞疫苗已能產生強烈T細胞反應，代表人體或可更能適應變種病毒。

詹姆斯更指接種兩劑輝瑞疫苗可增強人體抗體反應，超過90%的情況下產生的抗體達到可使病毒失效的水平。詹姆斯更指團隊對輝瑞疫苗非常有信心，認為疫苗將可有助人體抵禦原始新冠軍病毒、南非病毒株及英國變種病毒株。

責任編輯：鄭錦玲