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【彈劾特朗普】團隊據報想速戰速決 周五晚完成辯護

環球政治 13:23 2021/02/12

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美國前任總統特朗普因涉及國會暴亂事件而遭到彈劾，美國參議院彈劾特朗普的審訊踏入第三日。擔任彈劾經理的眾議院民主黨人完成指控特朗普的開案陳詞，特朗普律師團隊將展開辯護程序。美媒引述消息人士指，特朗普律師團隊希望速戰速決，有意於當地周五（12日）晚完成辯護程序。

120名前共和黨官員據報 正籌組反特朗普政黨 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普（Donald Trump）代表律師團隊料於周五開始辯護，與擔任控方的彈劾經理各有16小時的發言時間。

但CNN引述消息人士指，特朗普團隊料不會用盡所有發言時間。其中一名代表特朗普的卡斯托（Bruce Castor）表示，特朗普團隊希望可縮短辯護內容，以盡快完成彈劾辯護程序。

CNN引述知情人士指，除了卡斯特外，舍恩（David Schoen）、費恩（Michael van der Veen）及布倫南（William Brennan）預料都會於周五的審訊中發言。

據悉，特朗普團隊計劃利用眾議院民主黨人於審訊時播放的影片作反擊，聲稱民主黨人試圖利用影片重新演繹國會暴亂當日的畫面，指出彈劾審訊違反憲法。另外，特朗普團隊也會重申，特朗普的言論自由受到美國憲法第一修正案保護。

Twitter：即使特朗普2024年當選 不會恢復其帳號 【下一頁】

美媒早前報道，特朗普對代表律師團隊於彈劾審訊首日的表現相當不滿。特朗普辯護律師團隊在最後一刻，才決定調換他們的發言順序。第一位發言的卡斯托，原本計劃在律師舍恩之後發言。

另外，卡斯托在參議院發表長達50分鐘的演講，花了大部份時間讚揚將擔任陪審員的參議員，也令特朗普不滿意。

但CNN引述消息人士指，特朗普希望在電視中看到更多律師為自己辯護。再加上特朗普的盟友作出勸解，指特朗普這次仍不會遭到定罪，令特朗普感到放心。

責任編輯：鄭錦玲

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