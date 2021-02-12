【大把錢】公募基金手上彈藥充足 萬億資金何去何從？

中港股市下周復市，大家都關心北水流向。根據銀河證券基金研究中心的統計，已披露季報的股票型基金剩餘資金5,499億元（人民幣，下同）；未披露季報的股票型基金剩餘資金1,403億元；2021年至今新成立股票型基金剩餘資金3,224億元。初步測算，三部分合共最大可動用買入股票的資金約1.01萬億元。

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由於近兩年新發行的基金產品，幾乎都可最多投入50%港股，換言之，萬億彈藥之中，至少有上千億的資金將會流向港股。

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事實上，國內不少基金經理也預期，A股的機會屬中性，今年收益預期不及2020年，反而整體估值較低的港股可能存在一些機會。

以目前中國的明星基金經理易方達的張坤為例，截至去年底，他管理的易方達藍籌精選基金通過港股通交易機制投資的港股市值約268億元，佔基金淨值的39.5%

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記者：林衛