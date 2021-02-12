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【新冠疫苗】美國增購2億劑 總數夠全國人完成接種

環球社會熱點 11:42 2021/02/12

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新冠肺炎疫情嚴峻，各國加緊為民眾接種新冠疫苗。美國總統拜登承諾上任百日內可為民眾接種1億劑新冠疫苗。拜登周四（11日）宣布美國政府再增購2億劑新冠疫苗，累計已購入6億劑新冠疫苗，足夠所有美國人接種2劑。

【牛津疫苗】懶理爭議多 世衛專家小組籲接種 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四到訪美國國家衛生研究院（NIH）時表示，美國政府已經與輝瑞（Pfizer）及Moderna兩間藥廠達成協議，再購入2億劑新冠疫苗。

拜登指上述2億劑疫苗料可於今年7月底前交付。另外，美國政府早前訂購的2億劑疫苗，輝瑞及Moderna也承諾可於今年5月底前交付，較原定時間提前1個月。

拜登表示美國訂購的疫苗數量充足：

我們現已經購買足夠數量的疫苗為所有美國人接種，現正努力讓數百萬人可注射疫苗。

（We've now purchased enough vaccine supplies to vaccinate all Americans. Now we're working to get those vaccines into the arms of millions of people.）

美疾控：戴兩個口罩更有效防止感染新冠肺炎 【下一頁】

連同早前訂購的疫苗劑量計算，美國政府累計已訂購6億劑疫苗。由於輝瑞疫苗及Moderna疫苗均需接種2劑，美國政府訂購的疫苗數量足夠為所有美國人完成接種。

根據美國疾控中心（CDC）的數據，美國截至周四已有3,470萬人最少已接種1劑輝瑞或Moderna疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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