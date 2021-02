【新冠疫苗】美國增購2億劑 總數夠全國人完成接種

新冠肺炎疫情嚴峻,各國加緊為民眾接種新冠疫苗。美國總統拜登承諾上任百日內可為民眾接種1億劑新冠疫苗。拜登周四(11日)宣布美國政府再增購2億劑新冠疫苗,累計已購入6億劑新冠疫苗,足夠所有美國人接種2劑。

拜登(Joe Biden)周四到訪美國國家衛生研究院(NIH)時表示,美國政府已經與輝瑞(Pfizer)及Moderna兩間藥廠達成協議,再購入2億劑新冠疫苗。

拜登指上述2億劑疫苗料可於今年7月底前交付。另外,美國政府早前訂購的2億劑疫苗,輝瑞及Moderna也承諾可於今年5月底前交付,較原定時間提前1個月。

拜登表示美國訂購的疫苗數量充足:

我們現已經購買足夠數量的疫苗為所有美國人接種,現正努力讓數百萬人可注射疫苗。

(We've now purchased enough vaccine supplies to vaccinate all Americans. Now we're working to get those vaccines into the arms of millions of people.)