【樓市點睇】樓市將現「大牛市」? 曾淵滄︰「今年通關機會非常大」 籲準買家趁未通關前入市

疫情肆虐本港達一年，失業率升至16年高位，政府經濟顧問形容現時經濟情況是二戰後最嚴峻衰退。但另邊廂，股樓卻似活在平衡時空︰港股升到無停手，再攀上3萬點高位；樓市更提早爆發小陽春，一、二手齊齊旺，新盤群起開售，買家也於二手市場爭搶盤，最近樓價也似再反彈。牛年到來，樓市會否延續鼠年的尾勢。

▲ 曾淵滄看好牛年樓市前景

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資深投資者曾淵滄博士，炒股經驗逾30多年，是位股壇投資專家，也有「散戶明燈」的稱譽。事實上，他也是位樓市專家，貴為中原城市領先指數（CCL）創始人之一，見證香港樓市變遷，他本身也持有多個物業投資，對樓市有一番獨特見解。



對於牛年樓市前景，他亦持樂觀看法，認為樓價將再創歷史新高。曾淵滄表示，樓市於今年初開始再展升浪，其中一個最大因素，是由於美國總統選舉已塵埃落定，「事實上在 1 月 6 日（美國時間）前，市場有一定的擔心，大家不知道美國前總統特朗普（Donald Trump）會弄出甚麼事情，但1月6日後，特朗普就『玩完』，當有示威者衝入國會那一刻，意味他翻身的機會幾乎沒有，就連共和黨的人也反對他，大家也知道他勝出的機會微乎其微，當市場普遍認為特朗普在沒有能力變出黑天鵝事件，股市開始大升。」

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隨着拜登正式成為美國總統，大家也認為將來中美關係會有所改善，股市也處於高位。與此同時，對樓市有一定幫助。另一個最利好樓市的因素，就是香港跟內地有望通關，通關後樓價會再升。曾淵滄指︰「最重要是看何時能夠通關，通關的話，錢一定會走來香港。我覺得今年通關的機會非常大，一通關就會有北水下來，北水是十分重要的。」



多個利好因素集結下，曾淵滄認為今年樓價會繼續升，而且樓價會創新高，超越2019 年 6 月份的高位。他更揚言，現在是一個不錯的入市時機，「準買家很可以趁未通關前入市，一通關的話，北水就會前來，樓價就會升得很快，到時你就要跟北水搶買單位，樓價也一定會搶高，你要追的話也未必追得到。」



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記者：陳詠妍