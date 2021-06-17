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【奈雪的茶IPO】奈雪的茶2150明日起招股　入場費10000元

新經濟追蹤 16:48 2021/06/17

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奈雪的茶 （新上市編號：02150） 於明日起招股。奈雪的茶計劃發售約2.57億股，招股價介乎17.2元至19.8元，集資最多約51億元，一手（ 500股）入場費9999.7元。摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。

奈雪的茶是次引入5名基石投資者，當中包括瑞銀資產管理、匯添富基金、廣發基金、乾元復興及南方基金，合共認購1.55億美元（約12億港元），佔是次發行約25%。

奈雪的茶​計劃在今明兩年開設約300間及350間奈雪的茶茶飲店，創始人趙林表示有信心達到，又指目前有不少商戶例如，寫字樓邀請公司開設分店。

據初步招股文件，奈雪的茶茶飲店是中國領先的高端現製茶飲連鎖品牌，6年前受中國茶文化及全球連鎖咖啡店啟發，在深圳開第一間店，2017年有44間店鋪，到2020年9月，已增至422間，覆蓋中國61個城市，以及香港及日本各有一間，標榜已成為年輕人的潮流標誌。

奈雪的茶申請來港上市，賓仕炒高1.3倍，看【下一頁】

移動等支付型式佔7成收入

奈雪的茶的收益，明確列出7成靠手機APP等支付形式，截至2020年9月30日止的9個月，總計19.86億元（人民幣，下同），以微信及支付寶小程序以及奈雪的茶應用程序支付，便佔8.16億元或41%，第三方平台佔5.8億或29%，店內收銀收錢僅佔3成，即5.89億元。

同店利潤1.17億元，同店利潤即同店銷售額減於有關同店層面產生的經營成本，包括材料成本、員工成本、使用權資產 折舊、其他租金及相關開支、其他資產折舊及攤銷、水電開支及配送開支。同店利潤率12.6%，同店利潤率按同店利潤除以同店銷售額計算，疫情前水平為21.8%，在9月底止第三季亦恢復至18.1%。

奈雪的茶的增長策略，是進一步的數字化營運，擴大在新市場的業務規模、加強供應鏈能力等。

盈利方面，截至9月底止9個月，虧損2751.3萬元，2019年同期虧損387.1萬元，非國際財務報告準則經調整淨利潤448.4萬元，2019年同期為1685.5萬元。

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記者：譚志偉

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