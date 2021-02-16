  • 23°C
香港時間 : 2021216日 (二) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶遞交上市申請　傳計劃集資逾38億

新經濟追蹤 17:06 2021/02/16

分享：

奈雪的茶向港交所提交上市申請，據初步招股文件，奈雪的茶茶飲店是中國領先的高端現製茶飲連鎖品牌，6年前受中國茶文化及全球連鎖咖啡店啟發，在深圳開第一間店，2017年有44間店鋪，到2020年9月，已增至422間，覆蓋中國61個城市，以及香港及日本各有一間，標榜已成為年輕人的潮流標誌。

據外電引述消息人士指，奈雪的茶計劃集資5億美元（約38.75億港元）。摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。

奈雪的茶申請來港上市，賓仕炒高1.3倍，看【下一頁】

移動等支付型式佔7成收入

奈雪的茶的收益，明確列出7成靠手機APP等支付形式，截至2020年9月30日止的9個月，總計19.86億元（人民幣，下同），以微信及支付寶小程序以及奈雪的茶應用程序支付，便佔8.16億元或41%，第三方平台佔5.8億或29%，店內收銀收錢僅佔3成，即5.89億元。

同店利潤1.17億元，同店利潤即同店銷售額減於有關同店層面產生的經營成本，包括材料成本、員工成本、使用權資產 折舊、其他租金及相關開支、其他資產折舊及攤銷、水電開支及配送開支。同店利潤率12.6%，同店利潤率按同店利潤除以同店銷售額計算，疫情前水平為21.8%，在9月底止第三季亦恢復至18.1%。

奈雪的茶的增長策略，是進一步的數字化營運，擴大在新市場的業務規模、加強供應鏈能力等。

盈利方面，截至9月底止9個月，虧損2751.3萬元，2019年同期虧損387.1萬元，非國際財務報告準則經調整淨利潤448.4萬元，2019年同期為1685.5萬元。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】 

相關文章：

【馬雲有份】「奈雪の茶」完成8億C輪融資估值156億元 雲鋒基金參投、正籌備香港上市

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

記者：譚志偉

港股 IPO 微信 支付寶

上一篇文章

【科技股女股神】平安好醫生獲Catherine Wood建倉續5%　眾安飈逾3成

下一篇文章

【盈喜盈警】一文看清企業數據 英達公路再生科技料去年淨利潤上升6倍（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北水基金】銀河證券料萬億人幣北水炒港股 花旗最牛估3萬億
【北水基金】銀河證券料萬億人幣北水炒港股 花旗最牛估3萬億
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐急漲7.6%　擬專注發展財管業務、下周商議派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐急漲7.6%　擬專注發展財管業務、下周商議派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家