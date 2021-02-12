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【新春樓市】中原CCL連升2周 累升0.85％　港島區樓價指數創近兩年新高

股樓投資 08:15 2021/02/12

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中原城市領先指數（CCL）最新報176.53點，按周升0.18%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.12點，按周升0.11%。CCL(中小型單位)報176.72點，按周升0.26%。三大整體指數齊升2周，CCL累升0.85%，CCL Mass累升0.86%，CCL(中小型單位)累升0.89%。
 
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL連升2周，兼創5周新高，終止早前3周連跌，是樓價轉勢向上的信號。相信新春後季節性旺市持續，二手成交不斷增多，估計未來樓價升勢反覆而穩定。

【新春樓市】新春期間預約睇樓量跌28％ 料長假後反彈動力強 【見下頁
 
CCL(大型單位)報175.51點，按周跌0.24%。豪宅樓價連續5周企穩於175點上下，顯示山頂文輝道第9及11號住宅地截標前，市場觀望氣氛濃厚。上一幅山頂文輝道第2、4、6及8號住宅地截標前，豪宅樓價連升5周共4.33%。

港島CCL_Mass報188.93點，創23周新高，按周升3.30%，升幅為84周(即2019年6月)以來最大。九龍CCL_Mass報170.63點，按周跌2.00%。新界東CCL_Mass報189.34點，按周跌0.36%。新界西CCL_Mass報162.79點，按周跌0.11%，近8周持續一升一跌。分區樓價走勢各自發展，上周四區樓價三區升一區跌，今周一區升三區跌，展望準備反覆向上突破。

【新春樓市】租客轉租為買 獲減價20萬購入帝庭軒 實用呎價唔洗1.3萬 【見下頁
  
第四波疫情10周計，CCL累升0.56%。樓價成功擺脫疫情的影響，結束反覆爭持的局面，並有回升跡象。2月9日山頂文輝道第9及11號住宅地高價售出，2月12日至15日新春長假期，對香港樓價的影響將會在2021年3月上旬公佈的CCL開始反映。
 
回顧鼠年樓價走勢，鼠年最後一周的CCL報176.53點，與豬年最後一周的177.09點相比，全年樓價微跌0.32%。牛年將至，樓市氣氛暢旺，樓價可望反覆向升。

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 記者：李兆明

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