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【新春樓市】租客轉租為買 獲減價20萬購入帝庭軒 實用呎價唔洗1.3萬

股樓投資 07:30 2021/02/12

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樓市交投氣氛暢旺，有租客趁機轉租為買，以530萬購入粉嶺帝庭軒低層2房單位，折合實用呎價12,649元。

美聯物業粉嶺帝庭軒分行市務經理(銷售)蔡天賜表示，剛成交的單位為帝庭軒1座低層D室，實用面積約419平方呎，建築面積約598平方呎，2房間隔。

蔡天賜稱，單位原本叫價約550萬元放售，單位內櫳企理，附企理裝修，吸引區內租客洽商承接。客人原出價約520萬元承接，雙方數度議價後終女以530萬元成交，折合實用呎價約12,649元，建築呎價約8,863元。
 
據了解，原業主2015年2月以387萬元購得，是次轉手帳面獲利143萬元，升值約37%。

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記者：李兆明

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