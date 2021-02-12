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【新春樓市】新春期間預約睇樓量跌28％ 料長假後反彈動力強

股樓投資 07:00 2021/02/12

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雖然今年農曆新年市民減少外遊，惟部分買家、業主難免要出門拜年過節，導致新春長假期二手屋苑預約睇樓量受壓。

根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1,080組客戶於周末預約睇樓，按周下挫28%，終止6連升，而四天長假則約有1,240組客戶。

【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車 【見下頁

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年港股升勢強勁，市場憧憬中美兩國關係改善，買家情緒樂觀向好，加上多個新盤醞釀推出，相信新春長假期過後，市況將出現較大反彈動力。

 

 
按地區劃分，全港三區指標屋苑的周末預約睇樓量全線下跌，其中以港島區跌幅較顯著，該區8個指標屋苑於周末暫錄185組客戶預約睇樓，按周下瀉31.5%，而四天長假則約有210組客戶。

【新高成交】樓齡過30年屯門屋苑2房 放盤僅一天即獲上車客以近年高價718萬購入 單位究竟有幾吸引?【見下頁】

 九龍區方面，21個指標屋苑於周末暫錄395組客戶預約睇樓，按周急跌27.5%，而四天長假則約有455組客戶。
 
至於新界區21個指標屋苑本周末暫錄500組客戶預約睇樓，按周下跌27%，而四天長假則約有575組客戶。

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記者：李兆明

 

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