【網民熱話】自從買了美股 發現付首期其實不難　網民：美股傻的都賺錢

最近美股表現向好，三大指數屢創新高。近日就有網民在討論區發帖，稱在自從買了美股，發現其實儲錢買樓付首期，其實不太難。

【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車 【下一頁】

樓主稱本來月入約三萬元，香港樓價高企，自覺買不起香港樓盤。但自從去年開始，樓主每個月一出糧就用來投資美股，現在快夠錢可以付首期，嘆原來自己也有能力買香港樓盤 。

有不少網民都認同樓主的看法，「美股傻的都賺錢」、「自從玩左股票，覺得買樓好笨，買股每年回報幾十%、租樓只有2%支出」、「因為這個世界好多買gme sh（strong hold）的傻人送錢給你用」、亦有網民笑言「本來都覺得買樓好易，但自從買左GME就遠了」。

延伸閱讀：【筍盤推介】 港島藍籌屋苑呎價低水 3房放盤開窗望心曠神怡翠綠景 同類單位最筍啱哂換樓客【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：黃苑筠