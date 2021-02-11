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【新冠肺炎】美國有至少36人於接種疫苗後 患上血液疾病 矛頭指向兩藥廠 其中一人死亡

環球政經 19:01 2021/02/11

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新冠肺炎疫苗安全性經常為外界所談論的話題，有少量接種者於使用疫苗後出現副作用，甚至死亡的例子。最近美國有民眾接種新冠疫苗後，患上罕見的血液病「血小板減少症」。據美國疫苗不良事件報告系統（VAERS）報告，截至上月底，全美有三十六人罹患這種血液疾病，一人不治。

新冠病毒恐長存社區 強生CEO：或需每年接種疫苗：【下一頁

據資料顯示，現時於美國獲批使用的兩種疫苗為輝瑞和莫德納，美國至今有至少三十六人在接種疫苗後患上血小板減少症，當中一人死亡。死亡的男子為邁阿密市一五十六歲產科醫生邁克爾，他於接種輝瑞疫苗三天後出現血小板減少症狀，經治療後依然未能恢復正常血小板水平，兩周後死於腦出血。

【新冠疫苗】世衛專家小組推薦使用阿斯利康疫苗:【下一頁

美國食品及藥品管理局（FDA）和美國疾控中心（CDC）官員指當局正調查相關病例，同時表示至今接種疫苗人群出現類似病例的比率，與普通人口病發率相約，因此暫時沒有證據顯示疫苗安全性出現問題。

延伸閲讀：【新冠肺炎】英國死亡人數破10萬 約翰遜：這是無法形容的悲痛

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責任編輯:翁嘉陽

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