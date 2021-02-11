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【網民熱話】貿易公司聘助理陪兩女兒讀書 處理文書工作 周未隨時候命 只有日薪$750？

環球政經 20:23 2021/02/11

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市道不好，不少人搵工時就算條件不好可能都會「照殺」。但近日有網民在Facebook群組分享一張截圖，指一間貿易公司的女老闆聘請助理，要求苛刻，但卻只有750元日薪。令網民都不禁大呼「痴痴哋」。

【網民熱話】疫情反覆搵工難 新工又中伏被炒　網民嘆：呢個時候搵到都係「伏工」 【下一頁

截圖內容為一間貿易公司的女老闆聘請助理，日薪750，工作主要負責陪兩位分別6歲和9歲的女兒讀書，另需處理公司簡單文書工作。

同時亦附上苛刻要求，如大學以上學歷，助理亦需針對國際學校的課程教授。截圖更指周六日公眾假期通常不用上班，但如老闆需要助理返工則照常750元一日，則助理在周未亦要隨時候命。

    點擊圖片放大
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不少網民都認為要求與薪金不符，「請普通家務助理也要最少100元一小時，都痴痴哋㗎」「知不知道私補一對一多少錢」「80元一小時, 比做鐘點還要差」「哈哈哈星期六日公眾假期假期『通常唔洗』返工『無人工』，如老闆需要助理返工『照平時』750元日！真是好多謝！」

延伸閱讀：【薪酬調查】2021薪酬趨勢報告 近3成僱主計劃加人工　12大行業加薪幅度全面睇 【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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