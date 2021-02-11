【網民熱話】貿易公司聘助理陪兩女兒讀書 處理文書工作 周未隨時候命 只有日薪$750？

市道不好，不少人搵工時就算條件不好可能都會「照殺」。但近日有網民在Facebook群組分享一張截圖，指一間貿易公司的女老闆聘請助理，要求苛刻，但卻只有750元日薪。令網民都不禁大呼「痴痴哋」。

【網民熱話】疫情反覆搵工難 新工又中伏被炒 網民嘆：呢個時候搵到都係「伏工」 【下一頁】

截圖內容為一間貿易公司的女老闆聘請助理，日薪750，工作主要負責陪兩位分別6歲和9歲的女兒讀書，另需處理公司簡單文書工作。

同時亦附上苛刻要求，如大學以上學歷，助理亦需針對國際學校的課程教授。截圖更指周六日公眾假期通常不用上班，但如老闆需要助理返工則照常750元一日，則助理在周未亦要隨時候命。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不少網民都認為要求與薪金不符，「請普通家務助理也要最少100元一小時，都痴痴哋㗎」「知不知道私補一對一多少錢」「80元一小時, 比做鐘點還要差」「哈哈哈星期六日公眾假期假期『通常唔洗』返工『無人工』，如老闆需要助理返工『照平時』750元日！真是好多謝！」

延伸閱讀：【薪酬調查】2021薪酬趨勢報告 近3成僱主計劃加人工 12大行業加薪幅度全面睇 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：黃苑筠