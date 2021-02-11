【德勤風波】財匯局介入德勤員工舉報風波　尋求聯繫舉報人

▲ 財匯局介入德勤舉報風波 尋求聯繫舉報人

德勤中國有北京員工上周在同事群組發送長逾50頁的Powerpoint簡報，舉報自己4年內在德勤工作期間所見的違規事件，當中涉及中國外運 （00598） 和博奇環保 （02377） 兩家香港上市公司 。繼內地監管機構公布介入後，監管香港上市公司審計的財務匯報局稱已會見德勤中國，了解指控的背景以及德勤提出的回應。

財匯局表示，向德勤表達該局期望，德勤必須嚴肅處理指控並獨立調查，以便讓公眾對事務所回復信心，同時應向財匯局及時匯報，以及就調查所發現的問題，作出令當局滿意的解決方法。

官媒發文：德勤被指有貓膩 不能當熱鬧看，可見【下一頁】

財匯局指出，舉報人提及多項指控，包括1）德勤某些員工就兩家香港上市實體2016、17年審計及其他審計時行為失當、2）這些員工截至2020 年底仍參與審計工作、3）德勤沒有適當地處理舉報報告。財匯局稱，正與內地和香港的其他有關監管機構合作。

基於公眾和投資大眾利益，財匯局已將指控列作投訴，按照常規程序處理，將尋求與舉報人聯繫，獲取進一步解釋和證據。

內地相關部門近期陸續就事件發聲，中國財政部新聞辦公室指，重視員工舉報問題，已第一時間約談德勤中國主要負責人，了解相關情況，要求該所認真自查。中國註冊會計師協會聲明指，已約談會計師事務所，將配合有關監管部門做好調查。

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編輯：麥德銘