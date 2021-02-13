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【新春笑一笑】狹縫中的坐廁 發霉圖案地磚 多圖睇千奇百怪裝修

理財智慧 09:00 2021/02/13

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香港人愛磚頭，置業成功後，為打造出安樂窩，也不惜大灑金錢為家居裝修。不少人也對家居裝修也有獨特品味及要求，但遇上比你的口味更獨特的設計師，或一時「失暈」的裝修師傅，稍為「睇漏眼」，就會出現令人啼笑皆非的裝修設計。

以下為各位分享世界各地網友分享的千奇百怪裝修，相信以下「傑作」出現在香港的機會不大，如設計出現在你的安樂窩中，不知你有何感受?

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資料來源：網上圖片

【新高成交】樓齡過30年屯門屋苑2房 放盤僅一天即獲上車客以近年高價718萬購入 單位究竟有幾吸引?，詳見【下一頁

同場加映：【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚

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資料來源：網上圖片

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記者：陳詠妍

財務自由 香港 設計師 家居 設計 裝修設計
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