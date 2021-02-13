【新春笑一笑】狹縫中的坐廁 發霉圖案地磚 多圖睇千奇百怪裝修

香港人愛磚頭，置業成功後，為打造出安樂窩，也不惜大灑金錢為家居裝修。不少人也對家居裝修也有獨特品味及要求，但遇上比你的口味更獨特的設計師，或一時「失暈」的裝修師傅，稍為「睇漏眼」，就會出現令人啼笑皆非的裝修設計。

以下為各位分享世界各地網友分享的千奇百怪裝修，相信以下「傑作」出現在香港的機會不大，如設計出現在你的安樂窩中，不知你有何感受?

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

資料來源：網上圖片

【新高成交】樓齡過30年屯門屋苑2房 放盤僅一天即獲上車客以近年高價718萬購入 單位究竟有幾吸引?，詳見【下一頁】

同場加映：【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤 裝修前諗清諗楚

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

資料來源：網上圖片

【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍