【樓市故事】新婚夫婦抽唔中新盤 轉投同區二手遇上移民急讓盤 業主割愛減價30萬助上車

牛年將至，買家怕未來樓價更高，加快入市，部份未成功購入新盤的準買家，也轉投二手市場尋盤。最近一對新婚夫婦原有意入市區內新盤，但抽籤結果未如理想，故轉投二手市場，最後成功上車。

【新高成交】樓齡過30年屯門屋苑2房 放盤僅一天即獲上車客以近年高價718萬購入 單位究竟有幾吸引?，詳見【下一頁】

香港置業市務經理 (銷售) 莊家豪表示，將軍澳區在新盤帶動下，區內入市氣氛旺熱，該行剛促成的一宗日出康城首都的二手成交，買家為區內新盤向隔客，以約770萬元承接一個2房戶，實用呎價約14,894元，屬市價成交。

【安達臣道新盤】安峯價單登場 一房折實最平792.9 華懋：市場期望開心價，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【筍盤推介】 港島藍籌屋苑呎價低水 3房放盤開窗望心曠神怡翠綠景 同類單位最筍啱哂換樓客，詳見【下一頁】

售出單位為將軍澳首都6座中層右翼C室，向東南，2房間隔，實用面積約517平方呎。莊家豪稱，單位以約800萬元放盤約半個月後獲區內客接洽，議價後減價約30萬元，以約770萬元成交，實用呎價約14,894元。據了解，新業主為一對新婚夫婦，早前有意入市區內新盤，惟抽籤結果未如理想，故在區內二手市場尋寶，見單位間隔實用有意承接，原業主因移民，故割愛減價助其上車促成交易。

資料顯示，原業主於2009年7月以約295萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約475萬元，物業升值約161%。

延伸閱讀：今年不可錯過的5大新盤:

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【低水筍盤】西貢村屋山景3房劈價近12%沽 買家「6球幾」進駐「香港後花園」 呎價唔使1萬，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍