國際金融機構增聘內地員工 以把握內地經濟復甦機遇

外媒報導指，高盛、貝萊德等國外投行、金融企業計劃今年於內地增聘數百名員工。因這些企業認為中國與美國達成貿易協議後，將加快自由化步伐，並容許外國人全資擁有投資銀行及資產管理等的企業。

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報道稱，外國企業希望把握內地經濟復甦期間在岸交易活動增加、財富快速增長的機遇，因此加大在內地市場的投資。

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高盛發言人指，計劃在今年內於內地增聘70名員工，並期望在2024年前把員工人數增加1倍，達致600名。該行目前擁有約400名員工，新一輪的招聘主要集中聘請投資銀行家，經紀人，分析師及技術人員等。

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