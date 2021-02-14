【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶

經濟差，失業率又高企，即使有份工的打工仔都希望能賺多個公傍身，但除了份糧，到底還有甚麼賺錢途徑？不用多講，炒股當然是首選。近年，愈來愈多年輕人喜歡炒美股，貪佢可以一股一股買，加上部份股份波幅大，只要有眼光，要賺快錢並不難。

但亦因如此，有網民近日就在討論區貼文投訴，直斥公司的同事自從炒股後就愈來愈懶，引來不網友加入討論。該網民說，公司有兩三個同事炒美股每個月都賺到5、6萬元，成條team變得沒有動力，日日就只在研究今晚買甚麼股，令他覺得到返工有甚麼意思，人工不多，但人家按幾個制就可以贏錢，直言多勞卻不能多得，完全不公平！

睇吓網民回應點講...

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其實炒股是很個人，但如果影響到工作就不太好了。近期股市暢旺，大家身邊又有沒有一些炒股勤力過工作的同事呢？

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記者：張以正