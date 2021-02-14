恒基物業上半年計劃推550個單位 下半年亦多個新盤登場

踏入牛年，恒基物業已率先分享其今年的推盤大計，公司營業部總經理韓家輝表示，部門在今年上半年計劃推出位於港島區鴨脷洲大街及鰂魚涌兩個項目，共提供超過550個單位 ;而下半年亦會有多個焦點新盤陸續登場，包括堅道項目約180伙，以及已成功發展多期涉及約600伙的旺角利奧坊第4期。

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同時恒基物業與會德豐、新世界及帝國合作的啟德跑道區第4B區3號地盤(新九龍內地段第6574號)，涉逾1,000個單位，可望年底至2022年初推售。

韓家輝指，去年底推售的尖沙咀本木將屆現樓，預計年中就可以交樓，而日系咖啡店「晴舍HARE」亦將會進駐；此外，THE RICHMOND 及藝里坊2號亦預計最快在今年底開始交樓。

▲ 恒基物業代理有限公司營業部總經理韓家輝（左四）與各高層向各位讀者拜年，祝大家身體安康，財運犇騰。

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記者：張以正