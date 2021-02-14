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【樓市現象】新正頭市民繼續入市 西半山15 Western Street一房單位以1025.3萬元成交

股樓投資 03:45 2021/02/14

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踏入牛年，新春新盤市場雖未見熱熾，但亦有零星成交。由於一連4日假期，在減少拜年聚會之下，睇樓成了有意入市的準買家的另一種過年活動。

新春置業氣氛旺買家更豪爽 搵樓多時用家見「啱價」 即斥720萬買港灣豪庭2房過新年，詳見【下一頁】

據市場消息指，由萬科香港發展的西半山精品豪宅項目「15 Western Street」，就在農曆大年初二（13日）錄得1宗一房單位成交。據介紹，該單位為18樓B室，實用面積340平方呎，以1025.3萬元成交，平均呎價為30,156元。
 

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記者：張以正

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恒基物業上半年計劃推550個單位 下半年亦多個新盤登場
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