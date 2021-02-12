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【牛年港股】牛年港股例升？ 一文看清過去3次牛年 表現嚇你一跳

股樓投資 08:30 2021/02/12

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鼠年港股走勢可以先驚後喜來形容，大家記得去年農曆新年期間，香港開始進入第一波疫情，並由27900點水平急速下滑，到3月份時更因全球疫情大爆發，恒指最低更見21139點。

不過，其後見底回升，到12月份時因疫苗接連帶來好消息而攀升，踏入2021年則受北水湧港帶動。截至周四（11日），恒指收復3萬點失地，收報30173點，鼠年累計升2,223點或8%。

新一年牛年又如何？會否牛氣沖天？翻查過去3個牛年大市走勢，發現2次升市，1次跌市。2009及1985年牛年是升市，至於1997年牛年則是跌市。若再指細一點查看，原來1997跌市的那一次，港股也是先大升，之後才見頂下跌。

  • 2009牛年：經歷完2008金融海嘯，恒指在當年由12578點升至牛年尾20268點，升幅達61%；
  • 1997牛年：恒指由13660點起步，最高升23%至16820點，創下當時紀錄新高。但之後發生亞洲金融風暴，到牛年尾恒指跌至9252點，全年累計跌32%。
  • 1985牛年：經歷了1984年中英簽訂聯合聲明，港股由1435點升至牛年尾的1734點，升幅達21%。

不知是否巧合，過去幾次牛年均有大事發生，而今年牛年亦緊接在新冠疫情之後；另外就是3次牛年港股都有強勁升浪，即使是1997年，亦曾創下歷史新高。

【延伸閱讀】2021年 值得留意的10大收息股 【見下頁

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記者：李兆明

 

 

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