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【網民熱話】女友要求新年封6600元利市給她父母 網民：新的一年 換女友正是時候

環球政經 17:54 2021/02/11

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農曆新年將至，不少後輩都會從長輩手上收到利市，但在台灣卻有網民稱女友要求給她爸媽每人一封一萬二台幣（約3千3港元）紅包，令事主十分不滿。有不少網民斥責事主女友「厚臉皮」，勸喻事主「換女友」。

事主在Facebook專頁投稿，稱最近獲發27萬台幣（約7萬4港元）年終獎金，女友得知後希望事主可以給女友爸媽每人一封一萬二台幣（約3千3港元）紅包。並由女友轉交表示心意。事主立即拒絕，「去你家送點保健食品就好了，包紅包做甚麼」，令女友十分生氣。

買樓結婚好頭痕？　上車客獲父母幫一把　農曆新年前成功做業主 【下一頁

事主表示十分不解，「我們又沒結婚，我包紅包給妳爸媽做甚麼」，事主又指自己還要給紅包自己爸媽，一人12萬台幣（約3萬港元）。事主稱自己沒有每個月給家用，所以才會用每年用包紅包的方式給的。更直斥女友：「哪有什麼錢包給妳爸媽，自己用都快不夠了。」

帖文一出，不少網民直斥女友「厚臉皮」，「你女友臉皮真是比牆厚呢！」、「新的ㄧ年，換女友正是時候。」、「沒結婚這女的很敢開口」、「由她轉交？原本是她自己要包的，拿你的她就省了嗎？」

【內地熱話】外婆用塑膠籃裝80萬派利是　網民：想給他孫子介紹女朋友 【下一頁

亦有不少網民「錯重點」，好奇事主做甚麼工作有27萬年終獎金，「比較好奇，年終27萬，是做什麼，讓人羨慕」、「年終真多」、「我只看到第一行文，其他我就看不下去了。。。我選錯行了。。。」

其他網民回應：

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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