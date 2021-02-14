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【疫市營商】改變傳統思維靠網購突圍 莎莎郭少明：以前無諗過網購會成功

股樓投資 16:01 2021/02/14

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新冠疫情持續一年陰霾仍未散，對零售業的打擊不知何時才能修復，面對如此疫境，營商者苦不堪言，亦只能「靠自己」尋出路。莎莎國際（00178）是傳統的化粧品批發及零售連鎖店，店舖開到成行成市，公司主席兼行政總裁郭少明接受訪問時直言，過去生意好的時候根本沒想過網購會成功，但隨着疫情爆發，令本來佔逾70%的遊客生意突然驟減，因而不得不求變，終決定大舉拓展網上銷售，除了優化本地會員制度，亦以手機程式讓員工與內地熟客保持聯繫，實現綫上綫下一體化。

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莎莎成立至今42年，一直處於本地龍頭位，卻因為一場疫情令公司生意大挫，高峰期曾跌逾七成。營商多年的郭少明也直言，這個時間是他做生意以來最困難的日子，眼見生意一落千丈，心情難免不開心，既擔心公司，又擔心前綫員工的收入會受影響。但擔心還擔心，如果不去變革，光是擔心也沒有用，於是乎郭少明深明一定要為未來的營商環境做好準備，首先就重新估計顧客的消費心態。所以在過去數月，加強了很多電子化和系統化的管理，同時又提升了會員系統及優化網店。

莎莎開拓「新零售」模式 為美容顧問開網上個人店舖，見【下一頁】

要扭轉逆境就必須放下昔日傳統的思維，即使郭少明曾經也跟很多人的想法一樣︰「香港太方便了，不看好網購有得做！」就這樣，雖然莎莎一直都有自營網店，但如郭少明所言，網店之前都做得不是太好，純粹是人有我有。

「在我看來，如果不是今次疫情，我始終覺得香港到處都是商舖，行幾步就有舖頭，要吸引顧客在網上消費是很難會成功的，但經過今次疫情之後，我相信就算將來疫情過去生意回復正常都好，我們都會有最少 20% 的生意額從實體店轉化到網上消費，因為大家已經習慣了網購，我們亦會在這方面加強推廣。」面對當下的營商環境，郭少明也不得不改變自己。

炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶，見【下一頁】

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鑑於網購愈來愈盛行，同時亦挽回了莎莎在疫情期間受挫的生意額，都令郭少明決心加大這方面的發展。「公司面對問題一定要轉變，所謂有危就有機，我們希望今次除了危之外，亦能給予公司一個改變的機會，現在我們掌握到客人的消費模式已轉變，公司亦盡快去迎合，冀能把生意做好。」

言談間，可感受到郭少明求變的決心，而觀乎莎莎剛公布的去年第三季度業績，盡管仍然下滑，但亦可見他的改變是正確的。截至 2020 年 12 月底止第三季度，莎莎整體零售及批發業務營業額為 9.38 億元，按年跌幅收窄至36.4%，當中港澳市場跌 48.8% 至6.1 億元，同店銷售跌 45.5%；單計香港銷售額則跌 50.8%。

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郭少明預期香港未來數月的經營環境仍然嚴峻，公司會繼續理順店舖網絡以節省租金，嚴控成本及存貨，保留營運資金。同時，隨着疫苗接種展開，冀香港可放寬入境強制檢疫措施，令零售業得以逐步復甦。

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記者：張以正

郭少明 港股 莎莎國際（00178）

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