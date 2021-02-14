【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽

賽生藥業（SciClone）料將成為牛年第一隻招股新股，該股擬計劃在年初八，即下星期五（19日）招股，集資約4億美元（約31億港元）；聯席保薦人為摩根士丹利、中金及瑞信。

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賽生藥業為產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司，專注於存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。公司旗下產品「日達仙」有在中國用於新冠肺炎預防和臨床治療，並為輝瑞及百特等合作夥伴製藥公司銷售推廣產品。

根據承銷團之一中金發表報告指，預測2020至2022年公司全年純利分別為7.4億元（人民幣，下同）、8.5億元及9.85億元，其複合年均增長率15.5%。此外，2021年預測市盈率為20倍至23倍；市值則介乎188億元至217億元。

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至於另一承銷團中銀亦發表報告，預測賽生藥業估值達25億美元至31億美元（193.8億港元至240億港元），今年預測市盈率則介乎20倍至25倍。

賽生藥業前身SciClone US曾於美國上市，2017年德福資本、中銀集團投資有限公司、鼎暉投資、上達資本、Boying Investment組成的財團將其私有化。

今次移陣香港上市，大家都點睇？

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記者：張以正