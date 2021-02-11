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【美團3690】美團成鼠年藍籌王 獲滙證看好執行能力 上調目標價四成至550元

股樓投資 18:17 2021/02/11

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內地外賣平台營運商美團(03690)，在鼠年最後一個交易日,半日上升3%收報445元。以整個鼠年計，美團累升3.3倍，大幅拋離藥明生物(02269)的2.2倍及吉利(00175)的1.2倍，登上藍籌王寶座。

鼠年10大藍籌王一覽：

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宏利去年多賺逾4% 每股派0.28加元末期息   詳情請看【下一頁

美團亦再獲大行看好。滙證發表研究報告指，美團將可在價值14萬億元人民幣的雜貨零售市場中獲得巨大機會，該公司擁有強大執行力及供應鏈能力，維持對美團的正面看法，將其目標價由386元，上調42.5％至550元，維持「買入」評級。該行指出，基於美團在新業務的投資額上升，以及與其生態系統的協同效應，將其2021及2022年的通用會計準則盈利分別下調17％及56％。該行預期，美團第四季收入將反彈至按年升33％，經調整利息及稅前溢利按年跌17％，又將外賣業務營業利潤率預測下調3.8％，惟料收入將按年上升36％。

美團日前推出電商團購應用程式「團好貨」，支持用戶團購或單獨購買，目前已有百萬商家入駐，提供新鮮蔬菜、水果、糧油、百貨、數碼、母嬰、家用電器等商品。美團此最新動作，被視為擴展社區電商的戰略之一。

【大行點睇】中金2月份行業首選股 新增12隻港股  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

美團－W（03690） 經濟

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