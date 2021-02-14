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【新股IPO】原本擱置美國上市轉戰內地科創板 柔宇科技最終兩地不上市 宣布擱置科創板上市計劃

股樓投資 14:44 2021/02/14

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稍早前宣布擱置到美國上市轉戰內地科創板的中國柔性顯示屏製造商柔宇科技，原以為其在內地上市步伐正如火如荼，公司卻突然再公布決定暫緩在科創板上。

到底是何解擱置上市呢？據內地媒體引述柔宇科技內部人士表示，鑑於公司股東結構存在直接層面的三類股東等問題。考慮到公司發展戰略，經研究後決定暫緩今次在科創板上市申請。

炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶，見【下一頁】

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上交所早前公布，終止對柔宇科技首次公開發行股票在科創板上市審核。柔宇科技及保薦人亦於2月9日申請撤回上市申請文件。

柔宇科技成立於2012年，專注於柔性顯示屏幕的研發和生產，為智能移動設備、智能交通、文娛傳媒、運動時尚、智能家居和辦公教育行業中的企業客戶提供解決方案。

延伸閱讀：中銀國際預期今年 8000億元北水流入港股 揭曉內地基金上季10大持倉股

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記者：張以正

港股

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