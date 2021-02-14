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【原地過節】沒有春運的農曆年 年初一刺激內地電影票房破17億 創單日票房最高紀錄

股樓投資 17:47 2021/02/14

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疫情下，別說不能外出旅遊，就連內地很多打工仔一年一度回鄉探親的機會也沒有了。為了減少人流聚集的交接，內地政府提出「原地過節」，讓大眾留在當地過節。既然不能回家，也未能出去遊玩，一連幾天假期做甚麼好呢？看電影就成了最佳娛樂。

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由於大家都去看電影，內地年初一的電影票房即刷新紀錄。數據顯示，直至周六（13日）晚上10時，內地單日票房已高達17億元人民幣，總人次3403萬，創下中國影史單日總票房、總人次新紀錄，同時刷新了全球單一市場單日票房紀錄。而截至年初二（14日）下午４時，新春檔期實時總票房已破33億。

現時在內地共有7部新電影於大年初一上映，包括《唐人街探案3》、《刺殺小說家》、 《你好，李煥英》以及 《人潮洶湧》等等。

延伸閱讀：中銀國際預期今年 8000億元北水流入港股 揭曉內地基金上季10大持倉股

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記者：張以正

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