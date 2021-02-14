【原地過節】沒有春運的農曆年 年初一刺激內地電影票房破14億 創單日票房最高紀錄

疫情下，別說不能外出旅遊，就連內地很多打工仔一年一度回鄉探親的機會也沒有了。為了減少人流聚集的交接，內地政府提出「原地過節」，讓大眾留在當地過節。既然不能回家，也未能出去遊玩，一連幾天假期做甚麼好呢？看電影就成了最佳娛樂。

炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

由於大家都去看電影，內地年初一的電影票房即刷新紀錄。數據顯示，直至周六（13日）下午1時，內地單日票房已高達14.59億元人民幣，超越了前年農曆新年的14.58億元的紀錄，成功創下單日最高票房紀錄。

現時在內地共有7部新電影於大年初一上映，包括《唐人街探案3》、《刺殺小說家》、 《你好，李煥英》以及 《人潮洶湧》等等。

延伸閱讀：中銀國際預期今年 8000億元北水流入港股 揭曉內地基金上季10大持倉股

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正