【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多

根據美國證監會披露，由資深投資者達里奧主理的對沖基金橋水（Bridgewater）遞交的去年第四季持倉報告中，可見橋水在上季度密密增持阿里巴巴（09988）和拼多多，同時把Tesla悉數沽清。

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據統計，橋水在第四季持倉總市值為115.55億美元，第三季度則為約83.15億美元。而橋水第四季度持倉組合中，共新增了169隻股票，增持了233隻個股。同時，橋水還減持了122隻股份，並清倉了74隻股，前十大持倉標的佔總市值的42.67%。

報告顯示，橋水上季增持的股份包括﹕Walmart﹑寶潔﹑阿里﹑拼多多﹑蔚來﹑京東（9618）﹑百度及虎牙等，其中拼多多更首度成為橋水的十大持倉之一。目前，橋水前十大重倉股中，前三位分別是標普500ETF-SPDR、新興市場ETF-Vanguard MSCI、黃金ETF-SPDR。

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記者：張以正