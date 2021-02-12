【Kawaii生活百貨@iM網欄】牛年誰的姻緣運暢旺桃花處處開 財色兼收事業發展暢旺

恭喜發財！牛年祝大家身體健康！萬事如意！過年這段時間，玄學節目特別多，媒體們都會請不同派別的師傅分析香港經濟、民生和整體運勢。雖然鼠年經歷很多事情，但有不少玄學家都批香港下半年會回好，也給大家一支强心針，讓我們起碼有「希望」。香港經濟有希望，娛樂事業都應有希望吧！終於在年初七(18/2）戲院可以重開，本來一些本應在聖誕新年檔期上映的電影終於有映期。

電影、電視圈每隔一段時間就會有換人的時刻，一些年輕的演員可以上位，舊一批阿哥阿姐有些約滿公司向外闖，有些減產享受人生，造就了一班新的阿哥阿姐終能擔大旗。新一代姐仔中都有很多都單身，辛丑年她們的桃花運和工作運，能令她們更上一層樓嗎？今次請來易經風水達人Ivan師傅為馮盈盈、龔嘉欣、黃芷晴和蔡思貝預測今年運勢！

馮盈盈(FYY)可以話辛丑年最當旺的女藝人，Ivan師傅表示FYY是山頭火命格，她有一種魅力感染別人，其他人要講十句說話才能令人信服，她只要講兩、三句人家就會信。今年下半年FYY極大機會接到一個固定的工作，而且還會令她更上一層樓。

龔嘉欣牛年在合約上容易出狀況，要特別小心，處理不好會招致損失。感情今年也未到位，不要易信甜言蜜語，那些未必是真的。

黃芷晴今年有機會遇上一個年紀比較成熟和高的有權力男士，各方面都能照顧她，有機會是她的真命天子。事業方面，特別多男貴人幫忙，她也會做得好好。

蔡思貝則處於想改變的狀態，改形象改演戲方法，但又擔心改變之後會怎麼。思貝的感情狀態是易經當中的渙卦，似好又非好的感覺，易認識已婚人士及喜歡她，但千萬不要惹上這種關係，會搞得人很麻煩。

這些都是預測一則，命運都是掌握在自己手𥚃，祝福大家身體健康，事事順利！

作者_Kawaii簡介： 節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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