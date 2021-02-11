【摩笛吹奏】大摩看好蒙牛未來2年盈利 上調目標價12％ 評級增持

摩根士丹利發表報告，上調蒙牛乳業（02319）2020至2022盈利預測1%至2%，並把目標價由50元上調12%，至56元，評級「增持」。

蒙牛周四（11日）收報49元，下跌1.6%，成交額2.2億元。

【摩笛吹奏】大摩看好呢隻內銀股 未來60日 股價7成機會上升 目標價潛在升幅30％ 【見下頁】

報告指出，蒙牛管理層近日表示，考慮到2020及2021年原奶價格壓力，開支將較理性，故大摩把蒙牛2020至2022年經營開支預測下調，並因而把期內盈利預測上調1%至2%。大摩又指，隨著蒙牛探索銷售新渠道及新產品，可支持長遠增長。

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記者：李兆明