【裏裏外外@iM網欄】新春新氣象 健康迎新歲

恭喜發財、牛轉乾坤、龍馬精神、如意吉祥！今日年初三「赤口」，好多人不外出拜年，留在家中，吃得多了，自然要郁動郁動，做做運動。

新年我們最操勞的莫過於脾胃，吃多了，肚子脹了，所以今次教大家如何利用疏化做運動，有助消肚腩、加化核心肌肉，也可瘦身瘦腿！親友團聚時，也可齊齊拉拉筋，瘦瘦身，健康迎接新的一年。

Tips 1（圖1）

右腳放在疏化上，膝頭與腳踭垂直，左腳盡量伸直，令你有拉展的感覺，停留5-10秒。記得身體和腰要伸直。做完右腳，做左腳，重覆以上動作為1組。然後雙腳再輪流做，一共做5組。

▲ 圖1

Tips 2

雙手伸直放在疏化上，雙腳站立，背部及腰

成一直線（圖2），這是預備式。然後雙腳向後伸直，令上身和下身成一直線（圖3），如果可以，雙手由伸直慢慢屈曲（圖4）。這組動作要用肚的力量，以加強核心肌肉，肚腩就會慢慢消失！重覆以上動作20-30 次。

▲ 圖2

▲ 圖3

▲ 圖4

Tips 3:

站立起來，右腳向後，雙手向左上方拉（或可以將雙手靠牆），做一平衡動作（圖5），然後將右腳抬起至左邊，並盡量靠左腹部或腰的位置（圖6），同時雙手可以拉往右邊（或一直靠牆），以平衡身體。這時你會感到腹部有郁動或拉展的感覺。這動作做10-15次，然後轉左腳做10-15 次。

▲ 圖5

▲ 圖6

Tips 4:

屈曲右腳膝頭，將右腳腳指放在疏化上（圖7），然後轉動右腳腳指，使右膝頭與右腳踭往下成一直線（圖8），記住臀部也要同時轉同，這組動作要不停轉動約30秒，然後轉左腳，重覆以上動作。

▲ 圖7

▲ 圖8

舊年我們聽過好多Deva Premal的歌曲，今次送給大家一首Medley，一次過聽多D歌。歌曲由2:30秒開，Deva Premal 帶我們走進戶外，請好好欣賞！

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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