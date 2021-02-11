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【華為手機】年初一起新增Huawei Pay八達通　賺50元增值額

商業 17:35 2021/02/11

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由2月12日 (年初一) 至 3月12日 ，華為手機用戶新增 Huawei Pay八達通，有機會獲得50元八達通增值額。

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Huawei Pay 八達通推出新春迎新獎賞，凡用户在活動期內新增 Huawei Pay八達通，便有機會獲得50元的八達通增值額，共有3888個獎賞名額。

新增 Huawei Pay八達通尊享獎賞可經以下兩種途徑獲取：

1. 加入新的Huawei Pay八達通，並以華為手機作為八達通

通過 HUAWEI Wallet或八達通 App加入新的Huawei Pay八達通。開立新的 Huawei Pay八達通需付按金港幣50元以及最低首次儲值額港幣100元

2. 轉移實體八達通卡至HUAWEI Wallet，並將華爲手機作為八達通

轉移實體八達通卡至 Huawei Pay，卡內的餘額、按金及大部份服務 (如自動增值服務) 均會一同被轉移至Huawei Pay八達通

3月29日知結果

推廣活動期後，系統將一次過處理所有成功可獲取獎賞的名額，客戶可於3月29日至4月29日期間登入八達通App查閱訊息，並選擇「確認」領取獎賞。

不過值得留意的是，手機如曾新增Huawei Pay八達通，即使用戶選擇退卡後再新增、或將手機恢復至原廠設定後再新增，獎賞均不適用。

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責任編輯：葉泳珊

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