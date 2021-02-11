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【新股IPO】電動車初企Rivian傳今年9月上市　亞瑪遜有份投資 被視為Tesla潛在競爭對手

股樓投資 16:31 2021/02/11

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引述外電報道，電動車初創企業Rivian Automotive正在尋求今年9月上市，估值高達500億美元或以上，現時正與銀行討論IPO計劃。不過有指公司尚未決定最終上市時間表，很有可能會推遲到2022年才進行，不過對於上市一事，Rivian發言人拒絕回應。

Rivian被視為Tesla競爭對手之一，在美國生產SUV車型，過去幾年曾獲Amazon、貝萊德和福特等大型企業注資。目前擁有超過3600名員工，在今年1月的一輪融資時，Rivian估值為276億美元。

延伸閱讀：諾輝健康6606截飛 獲逾107萬人認購　超額認購4130倍 凍資逾8500億元

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此外，稍早前Rivian曾與Amazon達成協議，在2030年之前將生產至少10萬輛訂製的電動送貨車給Amazon，短期內在2022年前，Rivian將會生產1萬輛電動送貨車供Amazon路上送貨。

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記者：張以正

Amazon 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 港股

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