【安心出行】年初七起食飯睇戲要用安心出行　一文看清安心出行App 使用權限

政府昨日宣布年初七有限度放寬限聚令，部分處所食肆、戲院、美容院及健身室等可以重開。不過，食肆將強制使用「安心出行 」流動應用程式或登記食客個人資料，否則會罰停業3至14日 。另外，由3月1日起，政府員工和市民進入政府大樓或辦公室前，都必須使用「安心出行」，私隱問題再惹關注，到底App會記錄甚麼資料，又有甚麼使用權限？下文一文看懂。

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年初七起放寬堂食至晚上十時、食肆顧客必須掃瞄「安心出行」【下一頁】

App權限包括全面網絡存取權

「安心出行 」App用戶毋須登記，不會記錄姓名，但該App部分使用權限卻引起了私隱問題關注。根據Google Play Store資料，版本1.1.4程式能讀取用家手機的相片及影片、擁有全面網絡存取權、擷取執行中的應用程式、接收互聯網資料等。

當中網民較關心的是「 擷取執行中的應用程式」一項。據一個程式開發專門論壇上指，這個權限不會容許程式存取其他程式的內容，本身並不危險，但對於試圖竊取數據的人來說，這是一個有用的工具，可幫助黑客決定進一步入侵的策略。需要這種權限的合法應用程式，包括大家常用的清除程式任務，至於其他程式大多數都毋須這個權限。

上傳政府出行紀錄會保存7年

安心出行App不設中央記錄系統，所有資料只儲存在使用者的手機。 存放app內的出行紀錄只紀錄31天，但上傳政府的出行紀錄會保存7年。另外，有需要時，資科辦可能會把提供的資料提供予其他獲授權部門／組織／人士，包括衞生署、醫院管理局及負責流行病學調查和接觸追蹤工作的執法人員。

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編輯：吳敏芳

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