【宏觀術數@iM網欄】唔使「牛咁眼」 趁辛丑談金牛

先恭祝大家新春吉祥！財源廣進！

不論去歲是苦多於甜，抑或是逆市奇葩，也已是去年黃花。禍兮福所倚，福兮禍所伏，人生總是有危有機，積極者還是處處春暖花開的。新春踏入辛丑年後，相信是大家都希望牛氣沖天，牛壯力健，唔使要做到「牛咁眼」。新春開運催吉的貼士已預先在上期提供，誠心祈願朋友們都能多少獲益。

辛丑年是金牛年很多人都會聽說過，天干辛五行屬陰性的金，地支寄於酉都是屬貴重的金。而丑地支稱為「金庫」，代表儲藏了大量的金，如何能把握先機便屬先天命，後天運及個人積極努力的成果了。由於地支於巳（5月）、酉（9月）及丑月（明年1月）都會和歲支會合成金局，特別是丑月是辛丑月，金氣會合成化出干會更為明顯，這幾個月份都會是今年較為有利的月份或變化大的時機，也利於貴金屬。對於命局五行喜金元素的朋友尤其有利，可加以把握。

談及辛丑金牛年，總得談一下金牛座。金牛座屬地支酉宮，按星學計算今年和太歲三合，並且有祿星到宮，屬此星座的朋友今年較為利財祿。惟同時，天王星未來幾年至2025年都會留守在金牛座，天王星主突變、革新、改變和創新，對個人來說是生活或事業上易生改變想法，這段時間又逢火星激發，每每容易有不由自主的改變，星學以金牛宮屬金，火星到犯有稱為「火燒牛角」稍主不利變化，幸而3月11日後火星便離開金牛座，進入雙子座。

從宏觀角度來看，去年最後一次的土木會合於冬至日完結後，兩顆行星開始逐漸遠離，恰好疫情也漸見回落。雖然至今仍在有效的星曜會合範圍內，畢竟壞影響減退中是實況。縱觀世界經濟雖仍未回復，但隨疫苗接觸開始普及下，也似希望在前方。投資市場則不管是人為或北水影響下，表現更優先於實體經濟。前面提及金牛座天王星坐守，在經濟金融主掌創新科技、新經濟及新能源等等，本來主有利，但要留意正月初的一段時間，天王星正刑土星，此段時期實易有波動，特別是土星坐守香港的經濟宮，這方面投資會容易有突發波動變化。

此外，金元素主改變和創新，正值天王星也主變革，兩者性質互相加強，無怪乎不論各地，不同政治光譜或社會文化，近期都興起談變革。直至2025年前受天王星影響下，相信未來幾年世事也會如棋局局新，無論只想純椊「吃吃花生」或期待變局中大展身手者，勇往直前者都不會是悶局一場。

另一個今年較年較為有利的星座是寶瓶座的朋友，今年木星進駐合太歲主順利並有發展，這個多月份更值太陽、金星、水星、木星和土星同時連珠，熱鬧得有點「應接不暇」。 正月份很適合寶瓶座朋友去計劃並開展一年的新計劃，寶瓶座的守護行星正是天王星和土星，今年此星座朋友都大都會計劃一下未來。

臨近歲晚，年廿九突逢天降甘霖，希望洗去舊年陰霾，重新滋潤香江！

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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