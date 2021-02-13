【清酒新世界@iM網欄】溫熱清酒 五 魷魚德利

今日是大年初二，我先在此祝各位讀者牛年吉祥、身體健康、心想事成！今篇會分享日本的奇怪清酒文化，相信看了文章後能讓各位大開眼界！之前撰文分享過日本不同的清酒容器，今篇也是圍繞有關話題並會詳細分享德利，而德利分為魷魚德利和岩魚德利，今篇先集中分享魷魚德利。

十幾年前，我曾經在日本一間居酒屋目睹侍應以魷魚德利侍酒，但一直以來很難打聽到哪裡才能找到，直至三年前我在北海道的第一個地道魚市場的一間小型雜貨店才找到魷魚德利，當時才知道原來這是一款非常之傳統的德利，大部份日本人已經失去了這個文化，甚至很多老一輩原來也沒有聽說過。

雖然以魷魚德利配搭清酒來說確實...…真的...…非常之……奇怪，但這的確是一個非常環保及有趣的清酒喝法。很多人聽到「魷魚」，一定在想難道是把陶瓷製成魷魚的形狀作容器嗎？No No No！你想太多了，魷魚德利真的是把魷魚風乾，在風乾的過程中讓魷魚形成清酒容器的形狀，各位可以想像一下除去了魷魚的內臟及魷魚腳，然後將魷魚放在一個巨型吹風木塔上不停地轉動，使用傳統的風乾方法製成，所以我在購買魷魚德利的時候發現了一個特點：由於是以魷魚製成，所以每一個魷魚德利都有其獨特的形狀，並非完全一樣。

日本人對食物的講求真的是一點也不浪費，把魷魚上方的三角形風乾後造成小豬口，不但可以用來飲用清酒，飲完後還能食用，可以說這是一個非常環保的設計，而且一舉兩得！其實在日本不同的地方也有不同的文化而形成的獨特德利，雖然有很多可能已經失傳了，但剩下的其實也算是比較冷門的，譬如今篇分享的魷魚德利...對了，魷魚德利建議用來喝溫燗清酒，其飲用方法有很多種，可以先把魷魚在火上烤一烤，然後把已經座熱了的清酒倒進魷魚德利裏，讓清酒醞釀2至3分鐘後再到出來飲用，這個時候清酒會混和了鹹香的味道，若果喜歡吃魷魚乾的人，一定會非常之喜歡這個味道。當添加了四五次清酒後，魷魚德利會開始軟化，這個時候就能把魷魚剪開，然後烤一烤就可以吃了，物盡其用之餘亦相當有趣！如果各位想試魷魚德利，現在很幸福不用到處找，小店Sake Moment有售，有興趣可以到K11 Musea逛逛。下星期我再跟大家分享其他有趣的飲用清酒的方法！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！