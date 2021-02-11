【氣炸Party@iM網欄】醉翁之意不在「雞」   懷舊文化下的comfort food——烤雞

有「地獄廚神」之稱的Gordon Ramsay爵士在港開設的三家餐廳，雖然在疫情和不少食客負評下結業，但Ramsay 廚技了得的程度，的確是全球有目共睹。



他在網上分享與女兒Matilda父女檔做烤雞，看得觀眾食指大動，愛入廚的更手癢癢，馬上趕往超市購買材料，親自領略箇中的弄廚樂。



烤雞在美國廣受歡迎的程度，已在80年代被全美第二大零售商Cosco，用於市場經營的策略上。

它被公認為美國人的Comfort food－舒適食品，就是帶著懷舊價值，特別是高熱量如含高量碳水化合物，而製作又簡單的食品。就像香港的雞蛋仔、魚蛋、蛋撻一樣，大家看見會發出會心微笑，心底會浮出句：啊！要不要來一份？

Cosco 針對美國人對烤雞存有的懷舊文化，80年代初開始在他700多批家發超市連鎖店推出虧本價烤雞。當然，醉翁之意不在「雞」，不外乎以這價低於成本作召來，誘使大家進入超市，在購物時購買其他商品。

這策略在今天還真的屢見不鮮，但消費者精明了，這策略當然也被改良修飾得更不易察覺。



再說這烤雞，根據美國國家雞肉協會（National Chicken Council）的數據，雞肉在美國是蛋白質類頭號消費品，美國人的雞肉消費量比世界上任何一個都多，每年人均93磅左右。到2020年，美國預計將食用10億隻烤肉雞。

它出現在大大小小的餐廳、超市，雖然沒有為零售商帶來多少直接利潤，但兼作許多企業的營銷，的確是鐵一般的事實。



做烤雞，家裡有焗爐的話當然不難。

1. 先從雞切開的腹部尾端那邊開始，用小匙羹將雞的表皮與雞肉稍稍分離。 然後把牛油加入鹽，檸檬汁， 再混入切碎的新鮮香草 - 百里香（thyme）、迷迭香（rosemary）、馬鬱蘭(marjoram)、歐芹（Italian Parsley）、鼠尾草（sage）都可。

2. 雞保持雞直立，把混好的牛油和香草放入雞的皮膚下，然後從外面慢慢推至均勻。

3. 在雞的腹部塞入一小束迷迭香（rosemary）和檸檬，然後綁好。

4. 烤盤鋪上大蒜、洋蔥，白酒或雞湯，最後在雞面淋上橄欖油，放進焗爐。

5. 220C度10分鐘，然後180C度45分鐘 或待雞的內部達75C度。

6. 中途翻雞兩次，或把雞汁淋在雞面兩次。

7. 用氣炸鍋的話，就不用翻了，方便得多。在家烤雞，整個廚房都香噴噴，是一大享受！

作者_樂山樂水（梁蕙瑛）簡介： 一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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