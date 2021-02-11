新冠病毒恐長存社區 強生CEO：或需每年接種疫苗

美國藥廠強生（Johnson＆Johnson）行政總裁Alex Gorsky於當地時間周二（9日）表示，新冠病毒或有機會長存社區，變成「風土病」的一種，大眾未來數年或需要像流苗疫苗一樣，每年接種新冠疫苗。

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他指，該病毒在傳播期間出現變種情況，每次突變時就像撥動輪盤，並對人類的免疫力帶來影響，或對藥物和疫苗產生不同反應。公共衞生官員及傳染病專家亦認同他的看法，指新冠肺炎變成「風土病」後會減低感染水平，但強調衞生部門需持續關注新的變種病毒，繼續生產有效的疫苗。

他透露，藥廠未來會研究另一種兩劑式的新冠疫苗，料於今年下半年時間獲兩次臨床測試的數據。強生藥廠已向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請緊急使用其研發的新冠疫苗，預計最快本月獲批使用，目前廠方正全力生產疫苗，冀於6月底向美國供應1億劑。

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責任編輯：潘曉豐